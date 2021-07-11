Барнаулец угнал иномарку знакомого после совместного застолья

Полицейские задержали подозреваемого в угоне иномарки Nissan Primera в Барнауле, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По информации правоохранителей, владелец автомобиля распивал спиртное со своим знакомым. После того, как мужчина уснул, его собутыльник сел за руль авто и отправился кататься. Потерпевший обратился в полицию.

"Вскоре сотрудниками отдельного батальона дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль под управлением 33-летнего жителя краевой столицы в состоянии алкогольного опьянения без документов и права управления транспортным средством, — рассказали в ведомстве. — Гражданин был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Автомобиль был передан заявителю".

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье "угон". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.