В Тольятти ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара

Глава городского округа Тольятти Николай Ренц объявил о введении режима ЧС в связи в крупным лесным пожаром пожара между Центральным районом города и поселком Портовый. Об этом чиновник написал на своей странице в Instagram.

"На месте развернут оперативный штаб, — уточнил Ренц. — В тушении пожара задействовано порядка 300 сотрудников МЧС и 44 единицы техники".

По предварительным данным, площадь возгорания превысила 35 гектаров. По словам Ренца, оно возникло 10 июля приблизительно в 14:00.

Напомним, огонь лесных пожаров в пятницу, 9 июля, перекинулся на поселки Джабык и Запасное в Челябинской области, и уничтожил 72 постройки. Один человек погиб, 18 пострадали.