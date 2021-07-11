25 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 25 033 — до 5 783 333. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+5410 человек за сутки), Московской области (+2511) и Санкт-Петербурге (+2007). В Алтайском крае выявили еще 247 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 5 200 219 человек, в том числе 17 382 — за последние сутки.

Скончались еще 749 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 143 002 летальных случая.