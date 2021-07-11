Президента Гаити пытали перед тем, как убить

Президента Гаити Жовенеля Моиза подвергли пыткам перед тем как убить. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф в интервью телеканалу ABC.

"Никто не мог подумать, что президент Моиз будет убит, и его будут пытать в своем доме", — заявил чиновник (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что приложит максимум усилий, чтобы виновные в этом жутком преступлении понесли заслуженное наказание.

Напомним, что в ночь на 7 июля неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза в его частной резиденции. Они смертельно ранили Моиза из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити также была ранена в результате атаки.

Отмечается, что некоторые из злоумышленников разговаривали на испанском языке. При этом большая часть населения Гаити говорит на французском.

Позднее стало известно, что предполагаемые убийцы президента Гаити Жовенеля Моиза задержаны. Их семеро: четверо из Колумбии, трое – из Венесуэлы. В их найме подозревают наркоторговцев.