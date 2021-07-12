12 июля в Алтайском крае ожидаются ливни и град

В понедельник, 12 июля, в Алтайском крае прогнозируется жаркая, но пасмурная погода, следует из информации регионального Гидрометцентра.

Местами ожидаются непродолжительные дожди, а в предгорьях – грозы, ливни и град, а также ветер, при порывах – до 20 м/с. Температура воздуха днём, согласно данным метеорологов, составит от +24°C до +29°C.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от +26°C до +28°C. Преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют, что скорость ветра в краевой столице не будет превышать 7 м/с.