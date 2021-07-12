Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом на российской трассе

Два ребёнка и один взрослый погибли при столкновении микроавтобуса с фурой в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария случилась вечером 11 июля на 174-м километре трассы ФАД Р-217 "Кавказ". Водитель микроавтобуса Volkswagen, двигаясь со стороны Армавира в сторону Ставрополя, не справился с управлением, выехал на "встречку" и столкнулся с грузовиком Volvo с прицепом.

"При столкновении у грузовика оторвалось колесо и повредило автомобиль Lada Priora, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП погибли два мальчика 2013 и 2007 г.р. и женщина 1973 г.р.", – говорится в сообщении.

По данным МВД, в аварии также пострадали четыре человека. При этом ТАСС, ссылаясь на администрацию муниципалитета, пишет о девяти пострадавших. Троих госпитализировали, двое из них находятся в реанимации. Всего в автобусе было 12 человек.

В отношении водителя микроавтобуса завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Как отмечает "360" со ссылкой на краевую прокуратуру, на маршруте шофёр работал нелегально.