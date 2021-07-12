Сотрудникам шинного предприятия "Нортек" доплачивают за вакцинацию

Алтайское предприятие "Нортек" поддержало прививочную кампанию против коронавирусной инфекции. Впервые мобильный медицинский комплекс работал на территории шинного завода 17 июня.

Как отмечает официальный сайт региона, за несколько часов процедуру прошли сразу несколько десятков человек.

Руководство шинного завода приняло решение установить вознаграждение для прошедших вакцинацию сотрудников. Тем, кто получил сертификат с отметкой о двух прививках против коронавируса, выплатят по тысяче рублей.

"Прививку получили не только работники компании "Нортек", но и сотрудники близлежащих предприятий и организаций. Второй компонент вакцины жителям региона поставили 8 июля также на территории предприятия", – уточнили в Минпромэнерго Алтайского края.