Грабители, которые вырезали дыру в стене барнаульского ТЦ, попали на видео

Грабители, которые обчистили ювелирный магазин, вырезав дыру в стене барнаульского ТЦ, попали на запись камер видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

Молодые люди спрятали свои лица, но, судя по кадрам, всем им примерно по 20 лет. На записи видно, как группа из четырёх молодых людей проходит мимо здания.

Напомним, что необычная кража из ювелирного салона произошла в Барнауле 9 июля. Воры прорезали обшивку, выбросили весь изоляционный материал и открыли себе путь к украшениям.

По предварительным данным, сумма нанесённого ущерба составила шесть миллионов рублей.