Врач объяснил популярность вакцины "КовиВак" в России

Главный врач второго диагностического отделения АО "Медицина" Максим Терский рассказал, почему люди хотят привиться именно вакциной "КовиВак". Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, главная причина заключается в том, что этот препарат можно поставить всего один раз.
"Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определённое, поскольку вакцина находится ещё в процессе клинических испытаний", – добавил врач. Терский настоятельно рекомендует прививаться. Он считает, что вакцинация – лучший способ для достижения индивидуального и коллективного иммунитета.
Комментарии
норм так,клинические испытания не прошла,но колитесь,я в шоке,ставят неизвестно что,опыты делают над людьми.
Ещё ни одна из вакцин не прошла до конца клинические испытания. Все примерно закончатся в 2022году
12.07.2021 12:30
- гость -
ты наверное пфайзером ширнулся, раз мозги совсем вынесло.
кови-вак традиционная российская вакцина, и история таких вакцин имеет 200 лет позади.
Первой от оспы прививалась Екатерина 2, потом было бешенство, потом тиф, потом полиэмилит. Совсем недавно это была эбола. Прививку от оспы делали всему населению СССР , так же как бцж.
Классика всегда в цене.