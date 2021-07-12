Врач объяснил популярность вакцины "КовиВак" в России

Главный врач второго диагностического отделения АО "Медицина" Максим Терский рассказал, почему люди хотят привиться именно вакциной "КовиВак". Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, главная причина заключается в том, что этот препарат можно поставить всего один раз.

"Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определённое, поскольку вакцина находится ещё в процессе клинических испытаний", – добавил врач. Терский настоятельно рекомендует прививаться. Он считает, что вакцинация – лучший способ для достижения индивидуального и коллективного иммунитета.