Эксперты посчитали, сколько времени нужно россиянам, чтобы накопить миллион

Эксперты Росстата посчитали, что жителям большинства регионов для накопления миллиона потребуется более 20 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Быстрее всего миллион можно собрать на Чукотке (7,8 года), в Ямало-Ненецком автономном округе (8,6 года) и Ненецком автономном округе (9,8 года).
"В целом менее 15 лет, необходимых для накопления миллиона, демонстрируют 11 регионов, а в 44 субъектах для накопления этой крупной суммы нужно более 20 лет. Таким образом, в большинстве регионов миллион рублей нужно копить более 20 лет", – сказано в результатах исследования.
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Комментарии
хахахахахахахаахахахахааххаахахахахахахахаахахах 20 лет .
у меня 16 лет.. но о но мне надо? так долго копить если он обесценивается каждый год
нужно жить здесь и сейчас
И зачем мне миллион?! Лучше каждый ежемесячно , чтобы хватало на простую жизнь, без излишков и уверенность в будущем.
а почему не указали % с дохода который надо откладывать? если я буду откладывать 100% и мы будем жить на зп жены, то я за 3 года насобираю. если буду откладывать 50% то за 6 лет.
Напоминаю что бюджетный российский автомобиль Лада Веста стоит уже один миллион. То есть россиянин не может себе позволить даже бюджетную отечественную новую машину
12.07.2021 13:08
- гость -
".. россиянин не может себе позволить даже бюджетную отечественную новую машину"
Хорошо сказал!
В большинстве регионов на это понадобится около 20 лет
А машины у большинства в среднем около миллиона, около 20 лет копили? А квартиры у большинства в среднем по 2 миллиона, 40 лет копили? А ипотеки в среднем за 15 лет выплачивают, еще с процентами
12.07.2021 13:08
- гость -
а если учесть постоянно дорожающий бензин, то стоит спросить у себя, нужна ли мне машина?
12.07.2021 13:35
гость
В стране на 146,5 млн. жителей всего 45 млн. машин,(менее 20%) и 64 млн квартир (43%, причём ещё с совковых времён)-
так что именно "большинству" придётся ещё копить.