Эксперты посчитали, сколько времени нужно россиянам, чтобы накопить миллион

Эксперты Росстата посчитали, что жителям большинства регионов для накопления миллиона потребуется более 20 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Быстрее всего миллион можно собрать на Чукотке (7,8 года), в Ямало-Ненецком автономном округе (8,6 года) и Ненецком автономном округе (9,8 года).

"В целом менее 15 лет, необходимых для накопления миллиона, демонстрируют 11 регионов, а в 44 субъектах для накопления этой крупной суммы нужно более 20 лет. Таким образом, в большинстве регионов миллион рублей нужно копить более 20 лет", – сказано в результатах исследования.

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