Россияне перечислили места для идеального отпуска

Россияне назвали места для идеального отпуска, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.
По мнению 33,6% россиян, идеальный отпуск – это пляжный отдых на отечественных курортах, и 29,8% респондентов планируют реализовать эту возможность нынешним летом. При этом 26,6% опрошенных идеальным вариантом назвали отпуск на курортах за границей. Правда, о намерении совершить такое путешествие заявили только 4,7% соотечественников.
Порядка 13,6% респондентов посчитали лучшим вариантом отпуска экскурсионную поездку по России, а 11,5% заявили, что планируют отправиться в такое путешествие. Ещё 6,7% участников опроса отдали бы предпочтение зарубежному экскурсионному туризму, но только 0,6% респондентов рассчитывают совершить такую поездку этим летом.
Примерно 14% опрошенных видят свой лучший отпуск дома или на даче, а в действительности отдыхать таким образом собираются 40,4% россиян, отмечают исследователи.
Ранее сообщалось, что ради отпуска на Чёрном море согласны привиться от ковида лишь 3% россиян.
Комментарии
Лишь бы не на работе
Остров в океане....
необитаемый остров
Остров на озере Островное (51.590512, 81.045537)
Или тут
51.295797, 82.647503
ненене пжста остров в океане
Как и просили - остров в океане
81.132371, 91.057738
Сначала в Питер, потом Карелия, затем Калининградская область. Вылет завтра...Прививка есть...