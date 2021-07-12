Россияне перечислили места для идеального отпуска

Россияне назвали места для идеального отпуска, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

По мнению 33,6% россиян, идеальный отпуск – это пляжный отдых на отечественных курортах, и 29,8% респондентов планируют реализовать эту возможность нынешним летом. При этом 26,6% опрошенных идеальным вариантом назвали отпуск на курортах за границей. Правда, о намерении совершить такое путешествие заявили только 4,7% соотечественников.

Порядка 13,6% респондентов посчитали лучшим вариантом отпуска экскурсионную поездку по России, а 11,5% заявили, что планируют отправиться в такое путешествие. Ещё 6,7% участников опроса отдали бы предпочтение зарубежному экскурсионному туризму, но только 0,6% респондентов рассчитывают совершить такую поездку этим летом.

Примерно 14% опрошенных видят свой лучший отпуск дома или на даче, а в действительности отдыхать таким образом собираются 40,4% россиян, отмечают исследователи.

Ранее сообщалось, что ради отпуска на Чёрном море согласны привиться от ковида лишь 3% россиян.