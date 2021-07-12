Дмитрий Попов побывал в красной зоне алтайского ковидного госпиталя

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов будет регулярно посещать ковидные госпитали региона с целью контроля и решения проблем, связанных с недостатком лекарств, отсутствием свободных мест и плохим питанием в этих медучреждениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, на прошлой неделе глава краевого Минздрава побывал в ковидном госпитале, развёрнутом на базе Новоалтайской горбольницы, который заполнен на 99% (415 человек). Во время визита Дмитрий Попов пообщался с пациентами, а также расспросил о проблемах, которые нужно решить, чтобы улучшить оказание медицинской помощи в учреждении.

"Все госпитализированные только со словами благодарности говорили об отношении врачей и младшего медицинского персонала, отмечали, что в больнице отличное лечение и питание. Некоторые пациенты пожаловались на бытовые условия, которые руководство больницы обещало решить в короткое время", – говорится в сообщении.

Также министр проверил запасы лекарств и дал рекомендации специалистам по лечению тяжёлых специалистов.

Помимо этого, замминистра Наталья Белоцкая побывала в ковидном госпитале на базе горбольницы № 3 Барнаула и также пообщалась с пациентами, проверила наличие препаратов и средств индивидуальной защиты.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 249 случаев COVID-19, ещё 12 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 56 971 человека, а количество смертей достигло 3591.