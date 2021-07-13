Большая стипендия и общежитие с Wi-Fi. В СФУ рассказали о программе поддержки абитуриентов

В Сибирском федеральном университете рассказали о новой программе поддержки абитуриентов "Университетская долина". Это комплекс мер, который состоит из трёх пакетов:

"Стипендия+" (24 тысячи рублей в первый год обучения);

"Комфорт+" (проживание в общежитии повышенной комфортности с бесплатным интернетом на весь период обучения);

"Лидер+" (за студентом закрепят научного наставника для продвижения в исследовательской, научной и образовательной деятельности на весь период обучения).

Первокурсники с результатами ЕГЭ от 90 баллов по математике, информатике, физике, биологии, географии и химии становятся участниками программы "Стипендия+". "Комфорт+" доступен для иногородних, преодолевших установленный средний балл. Пакет "Лидер+" получит обладатель самого высокого рейтинга на каждом направлении подготовки и специальности.

Также действует программа повышенных стипендий для первокурсников, зачисленных на бюджет в бакалавриат и специалитет. Стипендия стобалльников составляет 7200 рублей, победителей международных и всероссийских олимпиад – 8400 рублей, поступающих на приоритетные направления подготовки и специальности – 4800 рублей, если средний балл по результатам вступительных испытаний будет не менее 65.

Действует система скидок и для поступающих на платное обучение. В зависимости от баллов ЕГЭ по некоторым направлениям подготовки стоимость года обучения может быть снижена до 50%. И на 10% снижается цена для тех, кто воспользовался образовательным кредитом.

Можно оформить льготный кредит с господдержкой от Сбербанка, фиксированная ставка – 3% годовых. Есть рассрочка. Первый взнос – от 40% от стоимости обучения за первый семестр.