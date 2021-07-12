Подсолнечное масло начало дешеветь в России на фоне прогнозируемого в этом году рекордного урожая, пишет РБК со ссылкой на подсчёты аналитического центра "СовЭкон".

Отмечается, что сбор подсолнечника в 2021 году может стать рекордным и достичь 15,9 млн тонн, хотя ещё в мае ожидалось 15,4 млн тонн. Предыдущий рекорд фиксировали в 2019 году – 15,4 млн тонн, а в 2020-м собрали только 13,3 млн тонн.

Кроме того, оптимистичным прогнозам по урожаю подсолнечника способствует увеличение посевных площадей. Как рассказали в Минсельхозе, в этом году подсолнечник посеян на площади 9,2 млн гектаров, что на 11% превышает прошлогодние показатели.