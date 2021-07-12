Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов стал бойцом года по версии ESPN. Об этом сообщает сайт издания.

Соперниками Нурмагомедова в номинации были: действующая чемпионка UFC в лёгком и полулёгком весе Аманда Нуньес, чемпион UFC в тяжёлом весе Франсис Нганну, а также обладательница пояса в женском минимальном весе Роуз Намаюнас.

Нурмагомедов завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе в 2018 году. Тогда он одержал победу над американцем Элом Яквинтой. После этого боец провёл три встречи, чтобы защитить свой титул.

В октябре 2020 года Нурмагомедов вышел на свой последний бой против американца Джастина Гейджи.