Минпромторг предложил вложить более 1,8 трлн рублей в авиастроение

Минпромторг подготовил проект создания "конкурентоспособной продукции авиационной промышленности". С 2021 по 2030 год в стране хотят выпустить 735 самолётов при суммарном финансировании 1,84 трлн рублей.

Предполагается, что из федерального бюджета на реализацию проекта выделят 244 млрд рублей. Большая часть финансирования (1,6 трлн), по задумке министерства, придётся на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ): 9,4 млрд рублей могут поступить уже в этом году, ещё 537,9 млрд рублей – до 2024 г., более 1 трлн рублей – с 2025 по 2030 гг.

По итогам реализации плана загрузка авиапромышленности в России должна достичь 80-90%, сообщает "Коммерсант".