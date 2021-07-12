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Новости

Минпромторг предложил вложить более 1,8 трлн рублей в авиастроение

, ИА "Амител"
К 2030 году в стране хотят произвести 735 гражданских самолётов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Минпромторг подготовил проект создания "конкурентоспособной продукции авиационной промышленности". С 2021 по 2030 год в стране хотят выпустить 735 самолётов при суммарном финансировании 1,84 трлн рублей. 

Предполагается, что из федерального бюджета на реализацию проекта выделят 244 млрд рублей. Большая часть финансирования (1,6 трлн), по задумке министерства, придётся на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ): 9,4 млрд рублей могут поступить уже в этом году, ещё 537,9 млрд рублей – до 2024 г., более 1 трлн рублей – с 2025 по 2030 гг.

По итогам реализации плана загрузка авиапромышленности в России должна достичь 80-90%, сообщает "Коммерсант".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

12.07.2021 15:30
krash

то есть с автовазом не вышло, создать конкурентоспособную машину, решили самолеты? Людей то не жалко? Это в автотазе если сломался - то неичего страшно. А самолеты то падают...

12.07.2021 15:32
Гость

СуперДжетами решили завалить Россиюшку!?

12.07.2021 15:51
- гость -

К как марс

12.07.2021 16:27
- гость -

В России отличная школа авиастроения, наследство Союза. Сделают, я даже не сомневаюсь и сделают нормальные самолеты.

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