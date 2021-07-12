Россиянам рассказали, как "откосить" от вакцинации

Тяжёлая аллергическая реакция или гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее сделанных прививок могут стать причиной для медотвода от вакцинации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрошенных врачей.

По словам специалистов, хронические болезни чаще всего не являются поводом для получения медотвода. Другие причины, указанные в рекомендациях производителей вакцин и Минздрава, являются основанием лишь для временной отсрочки.

Тяжёлые аллергические реакции, такие как отёк Квинке или анафилактический шок, позволят "откосить" от вакцинации. Также отказаться от прививки можно, если вы тяжело переносили ранее введённые вакцины. Речь идёт о высокой и продолжительной температуре, покраснении и отёке на месте инъекции размером более 8 см.