Россиянам рассказали, как "откосить" от вакцинации

Тяжёлая аллергическая реакция или гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее сделанных прививок могут стать причиной для медотвода от вакцинации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрошенных врачей.
По словам специалистов, хронические болезни чаще всего не являются поводом для получения медотвода. Другие причины, указанные в рекомендациях производителей вакцин и Минздрава, являются основанием лишь для временной отсрочки.
Тяжёлые аллергические реакции, такие как отёк Квинке или анафилактический шок, позволят "откосить" от вакцинации. Также отказаться от прививки можно, если вы тяжело переносили ранее введённые вакцины. Речь идёт о высокой и продолжительной температуре, покраснении и отёке на месте инъекции размером более 8 см.
Комментарии
Никто ничего еще не ввел и вряд ли введет. Пока только языком треплят, а сами еще тех, кто хочет поставить, не могут привить, люди в очередях стоят
Что значит "откосить", вакцинация же добровольная?
12.07.2021 15:33
- гость -
Подайте в суд на сми.
Откашивайте или косите. Когда в самолёт не пустят, на отдых не съездите, а в перспективе и в магазины по коду будут пускать, пойдёте и вакцинируетесь. А так да, дома можно и без прививки сидеть.
в магазины по коду будут пускать
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Народ ночью будет ходить за бесплатно.
12.07.2021 16:12
- гость -
на самолетах не летаю, соответственно, отдых за границей не волнует, магазины адаптируются - надо же свое барахло как-то сбывать)