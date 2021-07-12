В Алтайском крае молодой тракторист открыл стрельбу по подросткам

22-летний тракторист открыл стрельбу по группе подростков в Ребрихе в воскресенье, 11 июля. Причиной стал конфликт, который возник между мужчиной и его жертвами в одном из местных кафе, сообщает РЕН ТВ.
После того как молодой человек выстрелил в подростков из ружья, группа разбежалась. Мужчина вместе с другом преследовал их на автомобиле и стрелял из ружья в воздух.
В результате инцидента два человека попали в больницу. 17-летнему парню с ранениями в области бедра и руки понадобилась операция. 19-летний сельчанин находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Как сообщили ИА "Амител" в пресс-службе УМВД РФ по Алтайскому краю, стрелявший был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России Ребрихинский. Сопротивления полицейским он не оказывал. Ружье изъято. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Кафе закрыть
Свинопасы насмотрелись боевиков
так и читается - 22-летний МУЖИК расстрелял дИточек 19-летних...
Заголовок огонь!От слова-жечь.При чем тут специальность стрелка???Или иначе статья не привлекательна?Обыкновенная бытовуха подгулявшего молодняка.А уж тракторист стрелял в дояра, или осеменитель в кузнеца, по-моему фиолетово.И акцент надо ставить на то, что делали малолетки в кафе.Ведь конфликт возник наверное не на почве научного спора по агрономии или животноводству?
Согласен с 12.07.2021 16:15
Причины сегодня никому не нужны. Всё в тренде "сенсации-интриги-расследования", всё на западенский манер.