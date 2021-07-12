В Алтайском крае молодой тракторист открыл стрельбу по подросткам

22-летний тракторист открыл стрельбу по группе подростков в Ребрихе в воскресенье, 11 июля. Причиной стал конфликт, который возник между мужчиной и его жертвами в одном из местных кафе, сообщает РЕН ТВ.

После того как молодой человек выстрелил в подростков из ружья, группа разбежалась. Мужчина вместе с другом преследовал их на автомобиле и стрелял из ружья в воздух.

В результате инцидента два человека попали в больницу. 17-летнему парню с ранениями в области бедра и руки понадобилась операция. 19-летний сельчанин находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Как сообщили ИА "Амител" в пресс-службе УМВД РФ по Алтайскому краю, стрелявший был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России Ребрихинский. Сопротивления полицейским он не оказывал. Ружье изъято. Возбуждено уголовное дело.