Алтайские спасатели проведут учения на базе "Титов-Арены"

13 июля на территории пожарно-спасательных гарнизонов Алтайского края пройдут плановые пожарно-тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

К тренировочным мероприятиям будут привлечены все виды пожарной охраны, а также силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Пожарно-спасательный отряд № 1 Главного управления проведёт учения на базе "Титов-Арены", подразделения 2 ПСО ликвидируют условный пожар в Зональном многофункциональном культурном центре, бойцы 5-го пожарно-спасательного отряда будут отрабатывать вводные на одном из корпусов "Алтай-Кокса" в Заринске, в Змеиногорске учения пройдут в городской администрации", – сказано в сообщении.