Более 25 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 25 140 – до 5 808 473. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+5403 человека за сутки), Московской области (+2566) и Санкт-Петербурге (+2029). В Алтайском крае выявили ещё 249 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 5 216 648 человек, в том числе 16 429 – за последние сутки.

Скончались ещё 710 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 143 712 летальных случаев.