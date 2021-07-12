В Германии невакцинированных работников предложили лишать отпуска

Глава Ассоциации врачей обязательного медицинского страхования земли Рейнланд-Пфальц Петер Хайнц призвал лишить отпуска тех, кто отказался от вакцинации или поставил только первую прививку. Об этом сообщает RT.

Сейчас в стране наблюдается спад темпов вакцинации. Больницы обладают достаточным количеством вакцины, но люди не хотят прививаться.

"Те, кто не сделал прививку, не имеют права снимать маску. Им нельзя позволять ходить на стадионы и в бассейны, посещать супермаркеты без маски. Кроме того, тем, кто не вакцинировался или сделал лишь одну прививку, нельзя позволять ездить в отпуска!" – заявил Хайнц.

По его мнению, власти должны усилить давление на непривитых граждан.