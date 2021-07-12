ВТБ начал выдавать кредиты по новой программе семейной ипотеки в Алтайском крае

ВТБ в Алтайском крае провёл первую ипотечную сделку по обновлённой госпрограмме семейной ипотеки. Клиент оформил льготный кредит на покупку двухкомнатной квартиры стоимостью 3,6 млн рублей.

Ранее программа предназначалась только для семей с двумя и более детьми. А сейчас оформить льготную ипотеку могут клиенты, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый или последующий ребёнок.

"С рождением ребёнка, как правило, возникает необходимость решения квартирного вопроса. Уверен, что благодаря запуску обновлённой программы "Семейная ипотека" ещё больше молодых семей смогут приобрести новое жильё на льготных условиях", – отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Горбунов также подчеркнул, что программой могут воспользоваться и молодые родители, ранее оформившие кредит в рамках стандартной линейки. Если параметры сделки попадают под условия программы, у них есть возможность рефинансировать действующий кредит под 5% годовых.

Кроме того, льготы доступны семьям, в которых есть несовершеннолетний с инвалидностью. Условия распространяются как на покупку нового жилья, так и на рефинансирование действующей ипотеки другого банка, если она попадает под условия программы. Максимальная сумма кредита в Алтайском крае и Республике Алтай составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос – от 15%, срок займа – до 30 лет.

Напомним, что ВТБ приступил к работе по программе с начала 2018 года. С момента её старта банк выдал семьям, проживающим на территории Алтайского края и Республики Алтай, около 350 льготных кредитов на сумму более 700 млн рублей. Средняя сумма кредита по программе составляет 2 млн рублей. Средний размер первоначального взноса закрепился на уровне 32%. В основном льготную ипотеку оформляют на 15 лет. В рамках семейной ипотеки льготная ставка 5% действует весь период кредитного договора при условии комплексного страхования. Речь идёт о покупке готовых и строящихся квартир у застройщика.