ЕС продлил экономические санкции против России

Европейский союз продлил на полгода экономические санкции против России, введённые из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

Санкции останутся в силе до 31 января 2022 года. Решение было принято по итогам оценки выполнения минских соглашений.

"В свете того, что эти соглашения не выполняются Россией в полном объёме, лидеры ЕС единогласно приняли решение о продлении экономических санкций, действующих в отношении страны", – говорится в заявлении.

Напомним, что ЕС ввёл экономические санкции против России 31 июля 2014 года, обвинив Москву в дестабилизации ситуации на Украине. В марте 2015 года Совет ЕС принял решение увязать срок действия ограничений с выполнением Россией минских договорённостей. С тех пор санкции регулярно продлеваются на полгода. Москва, в свою очередь, подчёркивает, что не является стороной конфликта на востоке Украины.