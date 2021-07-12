ЕС продлил экономические санкции против России

Европейский союз продлил на полгода экономические санкции против России, введённые из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.
Санкции останутся в силе до 31 января 2022 года. Решение было принято по итогам оценки выполнения минских соглашений.
"В свете того, что эти соглашения не выполняются Россией в полном объёме, лидеры ЕС единогласно приняли решение о продлении экономических санкций, действующих в отношении страны", – говорится в заявлении.
Напомним, что ЕС ввёл экономические санкции против России 31 июля 2014 года, обвинив Москву в дестабилизации ситуации на Украине. В марте 2015 года Совет ЕС принял решение увязать срок действия ограничений с выполнением Россией минских договорённостей. С тех пор санкции регулярно продлеваются на полгода. Москва, в свою очередь, подчёркивает, что не является стороной конфликта на востоке Украины.
Комментарии
Интересно, что на полгода. Восьмой год идет. И ничего не предвещает
Кто нить может сказать, за что отвечает Россия в этих минских соглашениях?Кто там вообще с кем соглашается?О чем понятно-закончить конфликт, но чей?Кого с кем?
Там походу у каждого свои соглашения, Россия подписывала одни, украина вторые, Европа третьи. Даже ДНР и ЛНР чего то подписали. А санкции с соглашениями уже мало связаны, золотой миллиард должен душить санкциями потенциальных конкурентов, повод малоинтересен
Фигня все это, не будь Украины найдут другой повод, на Китай тоже санкции наложили из-за притеснения каких то там уйгоров
на Китай тоже санкции наложили из-за притеснения каких то там уйгоров
Что значит каких то там. Это очень важные уйгуры, они и в Узбекистане есть. Есть уйгуры, есть повод для санкций. А у нас больше сотни национальностей, вообще легко найти притесняемых. Начиная с русских. Им зарплату маленькую платят, вместо них из других стран на работу берут, получается притесняют