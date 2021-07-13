Королевство одного цветка: как сделать моносад на даче

Под словом "сад" мы подразумеваем сочетание цветов, кустарников и деревьев. Но недавно зародился новый тренд: растениеводы пробуют заселить уголок дачи одним представителем флоры. Это легко исполнимо, так как практически все декоративные цветы представлены сотнями сортов.

Цветком единым

Целый сад, одну его часть или цветник, засаженный одним растением разных сортов и видов, называют моносадом или садом одного цветка. Формирование красивого моносада – дело, за которое, как правило, берутся опытные растениеводы.

Комплектовать сад одного цветка можно двумя способами. Первый подразумевает подбор видов и сортов растения по оттенку, высоте, размеру, внешнему облику. Из "друзей" формируют многоярусные миксбордеры – цветники, в которых смешаны посадки однолетних и многолетних представителей флоры. Это могут быть как цветы, так и кустарники и деревья. Растение-доминант окружают компаньонами, подчёркивая его красоту.

Второй способ заключается в высадке определённой культуры в модули. Растения высаживают обособленными группами в форме прямоугольников, кругов и квадратов. Маленькие цветники позволяют приблизиться и рассмотреть разнообразие растения-единоличника. При желании модули можно заселить новыми сортами. Зачастую к модульным посадкам прибегают при формировании моносада весенних цветов. Например, тюльпанов или нарциссов.

Сегодня у огородников в почёте сады, посвящённые розам, лилиям, георгинам, ирисам, пионам, гортензиям и другим цветам. Рассмотрим растениеводческий топ-3.

Королевский сад – розарий

Ещё недавно "шипованные" цветы редко встречались на участках. Сегодня можно запросто купить понравившиеся сорта, поэтому всё больше садоводов засаживают уголки дач красавицами-розами.

Плюс этих цветов в большом выборе сортов и видов. Как правило, из роз создают миксбордеры. Однако прекрасно будут смотреться живая изгородь или бордюрное ограждение. Трудный, но выигрышно смотрящийся вариант цветника – партер. Партеры выкладывают в виде ровных геометрических фигур, подбирая растения по оттенкам и срокам цветения. К простому монорешению относится украшение розами беседок, заборов, арок. Цветами можно попросту наполнить контейнеры и подпорные стены.

Чтобы подчеркнуть великолепие растений и добиться максимально выигрышного вида моносада, нужно сажать рядом с розами цветы со светлыми оттенками бутонов. Дополнят вид представители флоры с бежевыми, светло-голубыми, розовыми лепестками. Хорошо бы добавить в окружение серебристую листву и зелёную хвою. Смело берите в союзники полынь, дельфиниум, лаванду и низкие хвойные деревья с кроной в виде конуса. Розу часто выделяют, высаживая на зелёном фоне, благодаря этому она сияет в полной мере. В качестве "стены" подойдут боярышник или сирень.

Ароматный сад из лилий

Лилии – нежные и ароматные цветы. Моносад из лилий популярен среди огородников не меньше розового. Экзотичные цветы радуют растениеводов многообразием сортов, оттенков, форм и размеров. Какие-то из них начинают цветение в начале летнего периода, цветы из других групп "подхватывают" – и расцвет длится до осенней поры. Участки, засаженные лилиями, отличаются благоуханием и уникальной цветовой гаммой.

Как правило, цветы в лилейном моносаду высаживают группами – несколько луковиц недалеко друг от друга. Этот способ объединяет цветовые пятна, которые получаются, когда лилии растут – группы становятся шире благодаря делению луковиц и один цветок рождает около пятидесяти "детёнышей".

Отличительной чертой большинства лилий является светлый оттенок бутонов. Поэтому в моносаду формируют фон из кустарников с густыми зелёными листьями.

Пышноцветущий георгиновый сад

Поклонники георгинов также не жалуются на отсутствие материала для посадок на участке одного цветка. Современное тепличное хозяйство даёт возможность украшать дачу георгинами уже в мае. Со временем, постепенно зацветая, "в игру" вступают другие сорта.

Георгины дают свободу выбора: из них можно соорудить и маленькие бордюры, высота которых не будет превышать 20 сантиметров, и высокие кулисы.

Специально выведенные миниатюрные представители – пот-георгины – принято высаживать вдоль дорожек, прямо под высоких "собратьев". Хорошо они смотрятся и в контейнерах на балконе.

Моносады создают, чтобы любоваться любимыми растениями как можно дольше. Жаль, что сезон рано или поздно заканчивается. Выход – доставка цветов , услуга позволяет порадовать себя и родных любыми цветами в любое время.

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