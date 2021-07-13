Медики рассказали, что чувствуют люди перед инфарктом

Медики British Heart Foundation рассказали, какую боль ощущают пациенты перед инфарктом. Об этом пишет РИА Новости.

Так, к врачу следует как можно скорее обратиться, если боль в груди возникла внезапно и усиливается, распространяется на руки, спину, шею или челюсть, а также если возникает при появлении одышки или ухудшении самочувствия.

Кроме того, у пациентов с инфарктом зачастую возникают потливость, головокружения, панические атаки и чрезмерный кашель с хрипами, отмечают специалисты.

Если боль в груди не сопровождается этими симптомами, то её причиной может быть стенокардия, мышечное перенапряжение либо несварение желудка.

Ранее сообщалось, что новые мутации коронавирусной инфекции стали более агрессивными и могут привести к инфаркту буквально за несколько часов.