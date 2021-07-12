Минэкономразвития решило всерьёз взяться за улучшение экологии

Минэкономразвития России внесло изменения в комплексный план повышения энергоэффективности экономики, который впервые представили летом 2020 года. Актуальная версия проекта уже направлена на рассмотрение в правительство, сообщает газета "Ведомости".

В новом варианте чиновники решили сфокусировать внимание на заботу об экологии. Основной упор сделан на сокращение выбросов парниковых газов, а также уменьшение энергоёмкости и углеродоёмкости экономики. В самом плане появились термины "антропогенное воздействие" и "устойчивое развитие".

Сокращение выбросов парниковых газов в объёме до 150 млн тонн СО2-эквивалента ежегодно осталось единственным числовым показателем в документе. Можно подсчитать, что с учётом текущего объёма эмиссии, составляющего порядка двух миллиардов тонн в год, Россия могла бы уже через 13-14 лет достигнуть углеродной нейтральности.

В самом Минэкономразвития с оценкой не согласились, но свои расчёты предоставить отказались. Сейчас страна снижает выбросы значительно медленнее – в 2019 году их объём удалось уменьшить лишь на 21,5 млн тонн.

Как отметил директор группы операционных рисков и устойчивого развития KPMG в России и СНГ Владимир Лукин, в целом новые показатели соответствуют российскому потенциалу декарбонизации. Замглавы группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков, в свою очередь, согласен с выполнимостью задачи, но отмечает, что более реальными были бы сроки к 2050-2060 году, как в других странах. Он подчеркнул, что для этого понадобится разработать систему штрафов и льгот для компаний, чтобы стимулировать снижение выбросов.

Отдельно Минэкономразвития предлагает разработать меры, которые помогут более рационально расходовать энергоресурсы в сфере ЖКХ, причём ещё на стадии проектирования и строительства. Также в новой версии документа сохранены и ранее названные меры декарбонизации: создание института долгосрочных соглашений между частным сектором и органами власти по снижению потребления энергоресурсов, развитие энергосервиса.