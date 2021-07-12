Песков опроверг возможный перенос сентябрьских выборов в Госдуму

Обсуждения о якобы переносе сентябрьских выборов в Госдуму на более поздний срок из-за эпидобстановки – это лживая информация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что российские власти обсуждают идею переноса выборов в Госдуму с сентября этого года на более поздний срок из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.

"Уже десять раз это всё опровергли. Нет, нет. Это лживая информация", – сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли обсуждается вопрос переноса сентябрьских выборов из-за эпидемиологической ситуации.

Напомним, что в сентябре 2021 года в России пройдут выборы в Госдуму, а также в региональные парламенты. Сейчас политические партии завершают съезды по выдвижению кандидатов, многие уже отнесли документы в избирком и ждут положительного решения о регистрации, чтобы приступить к агитации среди населения.