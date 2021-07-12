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Бийчанина осудят за изнасилование бывшей жены с угрозами убийством

, ИА "Амител"
В качестве орудия 39-летний житель города выбрал отвёртку
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жителя Бийска обвиняют в изнасиловании бывшей жены, сопряжённом с угрозой убийством. В качестве орудия 39-летний мужчина выбрал отвёртку.

Как установили следователи, в апреле 2021 года бийчанин пришёл в квартиру бывшей супруги, в которой она проживала с тремя детьми. Будучи пьяным, он начал угрожать ей отверткой, после чего затащил женщину в ванную комнату и изнасиловал.

"В ходе предварительного следствия обвиняемый своей вины не признал, утверждая, что всё произошло по обоюдному желанию, однако собранными доказательствами следствием была опровергнута его версия", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Уголовное дело с утверждённым прокурором города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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