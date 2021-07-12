Гинцбург объяснил эффективность вакцины "Спутник V" против новых штаммов COVID-19

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил эффективность вакцины "Спутник V" против различных штаммов коронавируса. По его словам, препарат является одной из наиболее эффективных вакцин как против исходного, так и против новых штаммов коронавируса.

Как он объяснил в публикации, размещенной на сайте. посвященном препарату, в вакцину заложены два разных аденовирусных вектора.

"Наши исследования демонстрируют хорошие результаты эффективности вакцины "Спутник V" против новых штаммов SARS-CoV-2. Мы получаем все больше данных о способности коронавируса к трансформации и мутациям по всему миру", – пишет Гинцбург.

Как отмечается в статье, безопасность вакцин на основе аденовирусных векторов подтверждена более чем в 75 международных публикациях и в 250 клинических исследованиях.