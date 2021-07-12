Роспотребнадзор создал критерии для разрешения массовых мероприятий в регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о критериях для принятия регионами решения о возможности проведения массовых мероприятий. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди показателей указаны коэффициент распространения инфекции (Rt), темп прироста инфицированных за неделю (Tпр), а также охват тестированием населения методом ПЦР (ОТ).

"Проведение массовых мероприятий с количеством участников от 1000 до 3000 человек возможно при соответствии следующим показателям: Rt менее или равно 0,8; Тпр не более 5,0%; ОТ не менее 200 на 100 тысяч населения", – указывается в документе.

Проведение мероприятий с количеством участников от 500 до 1000 возможно при соответствии RT менее или равном 1,0, Тпр – не более 10%, а охват тестированием не менее 200 на 100 тысяч населения.

Проведение массовых мероприятий с количеством участников более 3000 человек возможно при отрицательном приросте больных, Rt – менее 0,5 и охвате тестированием не менее 200 человек на 100 тысяч населения.