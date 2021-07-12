Учёные раскрыли многолетнюю тайну Юпитера

Астрономы Университетского колледжа Лондона раскрыли многолетнюю тайну, как Юпитер производит вспышку рентгеновских лучей каждые несколько минут. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи проанализировали данные, полученные космическим аппаратом НАСА Juno и космическим рентгеновским телескопом XMM-Newton. Оказалось, что рентгеновские вспышки производятся периодическими колебаниями силовых линий магнитного поля Юпитера. Колебания создают плазменные волны, которые ускоряют заряженные частицы вдоль линий магнитного поля. Ионы, врезаясь в атмосферу газового гиганта, высвобождают энергию в виде рентгеновских лучей.

Ранее учёные знали, что рентгеновское излучение производится тяжёлыми ионами, падающими в атмосферу планеты, однако точный механизм оставался неясным. При этом плазменные волны также создаются в атмосфере Земли, порождая полярное сияние.

Выяснилось, что тяжёлые ионы возникают из газа, который извергается в космос вулканами Ио. Газ ионизируется, то есть атомы лишаются электронов из-за столкновений в среде, непосредственно окружающей Юпитер. Подобные процессы, вероятно, происходят вокруг Сатурна, Урана, Нептуна и некоторых экзопланет. Однако пока остаётся загадкой, почему силовые линии магнитного поля периодически колеблются.