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Новости

Учёные раскрыли многолетнюю тайну Юпитера

, ИА "Амител"
Астрономы выяснили, как планета производит вспышку рентгеновских лучей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Астрономы Университетского колледжа Лондона раскрыли многолетнюю тайну, как Юпитер производит вспышку рентгеновских лучей каждые несколько минут. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи проанализировали данные, полученные космическим аппаратом НАСА Juno и космическим рентгеновским телескопом XMM-Newton. Оказалось, что рентгеновские вспышки производятся периодическими колебаниями силовых линий магнитного поля Юпитера. Колебания создают плазменные волны, которые ускоряют заряженные частицы вдоль линий магнитного поля. Ионы, врезаясь в атмосферу газового гиганта, высвобождают энергию в виде рентгеновских лучей.

Ранее учёные знали, что рентгеновское излучение производится тяжёлыми ионами, падающими в атмосферу планеты, однако точный механизм оставался неясным. При этом плазменные волны также создаются в атмосфере Земли, порождая полярное сияние.

Выяснилось, что тяжёлые ионы возникают из газа, который извергается в космос вулканами Ио. Газ ионизируется, то есть атомы лишаются электронов из-за столкновений в среде, непосредственно окружающей Юпитер. Подобные процессы, вероятно, происходят вокруг Сатурна, Урана, Нептуна и некоторых экзопланет. Однако пока остаётся загадкой, почему силовые линии магнитного поля периодически колеблются.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

12.07.2021 23:26
Гость

Так мы в СССР давно знали, что при повышении напряжения на кинескопе до 25-27 Кв с его поверхности начинается интенсивное рентгеновское излучение. Но вынуждены были это делать, поскольку в катоды не докладывали редкоземельных металлов.

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