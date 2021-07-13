Диетолог назвала болезни, при которых нельзя есть арбузы

Диетолог Светлана Кругликова дала советы по употреблению арбуза. Специалист рассказала о его полезных свойствах, назвала допустимую порцию этой ягоды в день, а также озвучила противопоказания для включения ее в рацион.

Как сообщает "МИР 24", эксперт отметила, что арбуз состоит на 90% из воды, а в 100 граммах содержится лишь 31 калория, 0,61 грамма белков, 0,15 грамма жиров и 7,55 грамма углеводов. Кроме того, Кругликова отметила, что в них есть витамины А, B6, С, а также антиоксиданты и ценные аминокислоты.

Специалист отметила, что арбуз улучшает состояние артерий и снижает кровяное давление благодаря аминокислоте цитруллин, а ликопен в составе ягоды повышает тонус сосудов и капилляров. Витамины С и В6 стабилизируют работу сердечно-сосудистой системы. Также арбуз выводит шлаки из организма и элементы радионуклидов, холестерина.

Однако, есть арбуз стоит в первой половине дня и не более 200-250 граммов. При этом отказаться от него стоит людям мочекаменной болезнью, колитом, диареей, атеросклерозом, аденомой предстательной железы и с патологиями сердечно-сосудистой системы, которые сопровождаются плохим оттоком жидкости. Также не стоит придерживаться арбузных или дынных диет, поскольку эти продукты богаты углеводами.