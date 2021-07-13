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Эксперты назвали симптомы растущей опухоли

, ИА "Амител"
Чтобы вовремя распознать рак желудка, стоит обращать внимание стоит на затруднения при глотании, жжение или боль
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Специалисты из медицинской организации Cancer Research UK перечислили основные симптомы растущей раковой опухоли и рассказали, как распознать рак желудка на ранней стадии. Об этом пишет Daily Express.

По словам медиков, в основном пациенты, у которых диагностировали это заболевание, жаловались на затрудненное глотание или дисфагию. При глотании может ощущаться болезненное жжение или даже боль.

Также указывается, что признаком появления опухоли может оказаться ощущение, что пища постоянно застревает в горле или груди. В то же время сам по себе этот симптом может быть признаком целого ряда заболеваний.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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