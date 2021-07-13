65 дворов обустроят в Барнауле в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2022 году

65 дворов и не менее двух общественных пространств обустроят в 2022 году в Барнауле в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В пятницу, 9 июля, в мэрии состоялось заседание общественной комиссии по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы.

Как сообщает пресс-центр администрации, заседание прошло под руководством главы мэрии по городскому хозяйству Сергей Пашковский. Он отметил, что совещания по рассмотрению заявок на благоустройство дворовых территорий будут проводиться еженедельно до конца июля.

"Напомню, что в соответствии с соглашением между администрацией города и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края в 2022 году Барнаулу необходимо выполнить обязательства по благоустройству не менее 65 дворовых территорий и не менее 2 общественных территорий. Согласно рекомендациям Минстроя РФ, проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации на выполнение работ по благоустройству дворов Барнаула на 2022 год необходимо провести до 1 октября 2021", – сообщил Пашковский.

Всего для участия на 2022 год поступило 95 заявок, из которых 60 соответствует требованиям законов. Также в резерве от участников программы из прошлых лет находятся 29 заявок. Задача комиссии рассмотреть все предложения и оценить их в соответствии с критериями, сформировав финальный список к 1 августа.

При этом на заседании 9 июля чиновники уже успели рассмотреть семь заявок на благоустройство дворов в Ленинском районе, однако в сообщении не уточняются, прошли ли они отбор.