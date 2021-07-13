Более 800 млрд рублей направят на развитие беспилотников в России

Более 800 млрд рублей потребуется для развития беспилотных видов транспорта и подготовки соответствующей инфраструктуры. Деньги собираются выделить в рамках федерального проекта "Инфраструктура беспилотных и подключенных транспортных средств", разработанного Минтрансом РФ.

Согласно документу, в России планируют развивать автоматизированный авто-, железнодорожный, водный и воздушный транспорт. Первый блок предполагает обеспечение инфраструктуры для автомобильных объектов, он затронет часть федеральных дорог, включая ЦКАД, трассу Москва – Санкт-Петербург и М12, пишет газета "Известия".

Второй блок предусматривает создание инфраструктуры для беспилотного и подключенного железнодорожного транспорта. Больше всего средств потребуется для организации движения поездов без участия машиниста на Московском центральном кольце (МЦК) и полигонах транспортного коридора Запад – Восток, на эти цели необходимо 94 млрд рублей в период с 2024 по 2030 год.

Третий блок посвящен инфраструктуре авиационного транспорта, четвертый – условиям реализации перевозок беспилотным водным транспортом, а пятый – разработке правовых норм и стандартов, которые позволят обезопасить беспилотные перевозки и сделать их легальными и эффективными.

Общие затраты на федеральный проект составят 839 млрд рублей до 2030 года, свыше 490 из них будут взяты из бюджетных средств.