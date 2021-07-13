Два участка перекроют на проспекте Калинина в Барнауле

Из-за ремонта на тепловых сетях в Барнауле на проспекте Калинина, в районе здания № 20 ограничат движение с 21:00 часов 23 июля до 24:00 часов 25 июля. Также движение перекроют у здания № 8 – с 22:00 часов 23 июля до 06:00 часов 26 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

Из-за перекрытия участка у здания № 20 изменятся схемы движения следующих маршрутов:

По маршрутам № 2, 37, 65, 70, 75: … пл. Октября – пр. Ленина – ул. Кулагина, далее по маршрутам. При движении в обратном направлении разворот на пр. Ленина в районе строения № 106.

По маршруту № 76: … пр. Ленина – пл. Октября – ул. Кулагина (в прямом направлении); … ул. Кулагина – пр. Ленина (в обратном направлении), далее по маршруту.

По маршруту № 18: … пр. Калинина – ул. Кулагина – пр. Ленина – ул. Пионеров; в обратном направлении: … ул. Цеховая – пр-кт Калинина – ул. Пионеров – пр. Ленина – ул. Кулагина – пр. Калинина, далее по маршруту.

Из-за перекрытия участка у здания № 20 схемы изменятся так:

Движение автобусов 26.07.2021 будет организовано по следующей схеме: по маршрутам № 2, 23, 37, 65, 75, 77: … пр. Строителей – ул. Советская – пр. Комсомольский – ул. Профинтерна – пр. Калинина, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменения;

по маршрутам № 33р, 76, 109, 109оп: … пр. Ленина – ул. Советская – пр. Комсомольский – ул. Профинтерна – пр. Калинина, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменения;

по маршруту № 78: …пр. Строителей – ул. Советская – пр. Комсомольский, далее по маршруту, в обратном направлении без изменения.

Участников движения просят быть внимательными и заранее подбирать маршруты.