Ледовый дворец в Бийске построят при помощи частных инвестиций

В Бийске к концу 2022 года построят ледовый дворец "Прогресс". Работы будут проводиться на основе государственно-частного партнёрства.

Как рассказал министр спорта Алексей Перфильев, скоро будет заключен договор с предпринимателем на строительство ледовой арены стоимостью 360 млн рублей. Имя инвестора не называется.

Новый объект будет принадлежать государству, но управлять им будет бизнес.

"Для нас это дополнительно возможность сэкономить на фонде оплаты труда, на коммунальных услугах. Пропорция 70% на 30%. 30% вкладывает бизнес, затем ему возвращаются эти деньги. Все расходы по содержанию объекта несёт предприниматель. Мы же получаем бесплатное время и не несём дополнительных расходов на содержание объекта", – сказал Перфильев.

Объект планируют стать в эксплуатацию в 2023 году.