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Человек может одновременно заразиться несколькими штаммами COVID-19

, ИА "Амител"
Врачи заверили, что бояться этого не стоит
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев рассказал, что заражённый штаммом коронавируса пациент остаётся уязвимым для других вариантов инфекции. Об этом пишет ТАСС.

По словам специалиста, такое заражение вполне возможно, поскольку иммунитет от ковида возникает лишь после перенесённого заболевания. При этом ещё один штамм вряд ли сможет усугубить течение заболевания, так как инфекция уже развивается.

Врач-терапевт, пульмонолог Алексей Никишенков в беседе с изданием также отметил, что заражение вторым штаммом COVID-19 во время борьбы с первым не изменит и способы лечения. А потому новых препаратов либо двойной дозировки не потребуется.

"Патогенез всё равно один, каким бы ни было вирусное поражение. Развитие заболевания дальнейшее будет одинаково в любом случае", – объяснил он.

Ранее эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов рассказал о том, что постоянные мутации могут привести к появлению суперштамма коронавируса.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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