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Вентилятор не спасёт: как создать комфортную температуру в офисе

, ИА "Амител"
Температура воздуха в помещении влияет на продуктивность труда

Работа в жаркую погоду в душном помещении не только плохо сказывается на здоровье человека, его самочувствии и настроении, но и снижает продуктивность труда. 

Многие привыкли спасаться в такой ситуации вентилятором. Он создаёт прохладный ветерок, но это всего лишь иллюзия охлаждения. Да и если помещение большое, этого ветерка на всех не хватит. 

Чтобы поддерживать оптимальную рабочую температуру, работодателям рекомендуют установить в офисах и производственных помещениях системы кондиционирования воздуха. Это один из самых надёжных и действенных методов. Профессиональная климатическая техника создаст благоприятный климат для работы, что поможет повысить производительность труда. Более того, многие сотрудники вообще не захотят покидать прохладное рабочее место в жару. 

В Барнауле профессиональным решением вопросов микроклимата занимается компания "Глобалтек". Вы можете бесплатно вызвать опытного инженера прямо на объект, где вам подберут наилучшее решение для вашей организации. 

Компания "Глобалтек"
Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 3, ТЦ "7 континент"
Тел: 600-670, +7-913-210-06-70
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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