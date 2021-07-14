Вентилятор не спасёт: как создать комфортную температуру в офисе

Работа в жаркую погоду в душном помещении не только плохо сказывается на здоровье человека, его самочувствии и настроении, но и снижает продуктивность труда.

Многие привыкли спасаться в такой ситуации вентилятором. Он создаёт прохладный ветерок, но это всего лишь иллюзия охлаждения. Да и если помещение большое, этого ветерка на всех не хватит.

Чтобы поддерживать оптимальную рабочую температуру, работодателям рекомендуют установить в офисах и производственных помещениях системы кондиционирования воздуха. Это один из самых надёжных и действенных методов. Профессиональная климатическая техника создаст благоприятный климат для работы, что поможет повысить производительность труда. Более того, многие сотрудники вообще не захотят покидать прохладное рабочее место в жару.

В Барнауле профессиональным решением вопросов микроклимата занимается компания "Глобалтек". Вы можете бесплатно вызвать опытного инженера прямо на объект, где вам подберут наилучшее решение для вашей организации.

Компания "Глобалтек"

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