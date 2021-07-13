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На Алтае 19-летний сельчанин проник в дом и похитил имущество на 100 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Добычей злоумышленника стала норковая шуба, двигатель от мотоцикла, сварочный аппарат и электрическая вытяжка
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Тальменском районе Алтайского края полицейские задержали 19-летнего жителя села Шадринцево по подозрению в краже. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

"Предварительно установлено, что в конце июня молодой человек, взломав замок входной двери, проник в один из нежилых домов населённого пункта и похитил из него шубу из меха норки, двигатель с коробкой переменных передач от мотоцикла "Днепр", сварочный аппарат и электрическую вытяжку", – говорится в сообщении.

Всё похищенное принадлежит собственнику дома, который постоянно проживает в Барнауле и лишь изредка бывает в усадьбе. Ущерб хозяин дома оценил в сумму около 100 тысяч рублей.

Отмечается, что шубу и вытяжку полицейские уже изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище". Теперь подозреваемому светит до шести лет колонии.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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