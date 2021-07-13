Барнаулец украл три велосипеда на 140 тысяч рублей и попался полиции

В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в серии краж велосипедов, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Личность подозреваемого установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался ранее судимый 41-летний горожанин.

"Установлено, что в конце июня текущего года злоумышленник на протяжении двух дней заходил в подъезд одного и того же многоквартирного дома, использовал бокорезы, чтобы перекусить противоугонный трос, затем продавал [украденные велосипеды] неизвестным лицам", – говорится в сообщении.

Сумма причинённого ущерба в двух случаях составила около 40 тысяч рублей. Третий похищенный велосипед, стоимостью 100 тысяч рублей, мужчина продать не успел. Транспорт уже вернули владельцу.

Возбуждены уголовные дела по статье "Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину". Подозреваемому предъявили подписку о невыезде. Полицейские также выясняют, совершал ли злоумышленник аналогичные преступления.