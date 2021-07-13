С подъёмником и эвакуацией. Масштабные учения спасателей прошли в центре Барнаула

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Довольно тревожную (на первый взгляд) картину могли наблюдать сегодня жители Барнаула в центре города. Несколько пожарных расчётов прибыли на площадь Сахарова для отработки спасательных работ. Площадкой для тренировки стала "Титов-Арена". Это здание повышенного ранга сложности, и здесь были привлечены все виды пожарной охраны, а также силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. К устранению "возгорания" на "Титов-Арене" было привлечено 15 единиц техники, также были предусмотрены внезапные вводные: наличие людей, отрезанное звено, наличие препятствий в виде машин.
13 июля такие плановые тактические учения проходят на территории Алтайского края в 12 отрядах на разных объектах.
Комментарии
Товарищи, у нас тайга в Якутии и Иркутской области догорает, а вы учения проводите. Такие силы и технику бы да на реальные дела направить.