С подъёмником и эвакуацией. Масштабные учения спасателей прошли в центре Барнаула

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Довольно тревожную (на первый взгляд) картину могли наблюдать сегодня жители Барнаула в центре города. Несколько пожарных расчётов прибыли на площадь Сахарова для отработки спасательных работ. Площадкой для тренировки стала "Титов-Арена". Это здание повышенного ранга сложности, и здесь были привлечены все виды пожарной охраны, а также силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. К устранению "возгорания" на "Титов-Арене" было привлечено 15 единиц техники, также были предусмотрены внезапные вводные: наличие людей, отрезанное звено, наличие препятствий в виде машин.

13 июля такие плановые тактические учения проходят на территории Алтайского края в 12 отрядах на разных объектах.