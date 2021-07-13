Россиянам начинают отказывать в трудоустройстве без прививки от коронавируса

11% россиян столкнулись с проблемами при трудоустройстве из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob.

"С отказами в приёме на работу в связи с отсутствием прививки от COVID-19 уже столкнулись 11% россиян, а на трудоустройство 73% опрошенных отсутствие прививки никак не повлияло", – цитирует экспертов РБК.

Установлено, что чаще всего с отказами сталкивались люди, которые искали работу с зарплатой до 50 тысяч рублей.

В Москве с трудностями при трудоустройстве из-за вакцинации столкнулись 15% респондентов. В Петербурге – 9%, а в остальных регионах около 10%.