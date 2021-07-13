Братьев и сестёр в России будут зачислять в одну школу

С 13 июля в России вступило новое правило о записи детей в школы. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Согласно поправкам, которые внесли в Семейный кодекс, если брат или сестра уже зачислены в школу или детский сад, в таком случае второй ребёнок имеет приоритетное право на обучение в том же учреждении. Регистрация в этом случае не будет играть никакой роли.
Член Комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова отметила, что старая норма создавала серьёзные бюрократические проблемы. Родителям приходилось доказывать родство детей. Изменения упраздняют эту процедуру.
Ранее сообщалось, что правительство России утвердило порядок и условия предоставления выплат в размере 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет к началу учебного года.
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Но ведь в этом случае может получиться такой парадокс — в какой-то супер-пупер школе с математическим-филологическим уклоном будет учиться целая династия детей, которым математика или языки и не интересны, и они их "не тянут". Просто потому что старшая сестра когда-то была зачислена по регистрации по месту жительства. И они будут учиться с горем пополам, оттягивая внимание педагогов на себя и замедляя развитие одноклассников. А одарённому ребёнку смогут отказать в зачислении в эту в супер-пупер школу, потому что мест нет, и приоритетного права на зачисление у него нет...
ну да вот так и будет
Походу у Виктора нет детей, что аж династии у него))))))))))))))))))))
Пол школы только "свои"
Учитывая что рожают уже далеко не 1-2 ребенка
У нас есть с Афганистана - 8 детей, естественно все в одну кучу
Правильное решение, давно пора.