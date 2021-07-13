Братьев и сестёр в России будут зачислять в одну школу

С 13 июля в России вступило новое правило о записи детей в школы. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Согласно поправкам, которые внесли в Семейный кодекс, если брат или сестра уже зачислены в школу или детский сад, в таком случае второй ребёнок имеет приоритетное право на обучение в том же учреждении. Регистрация в этом случае не будет играть никакой роли.

Член Комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова отметила, что старая норма создавала серьёзные бюрократические проблемы. Родителям приходилось доказывать родство детей. Изменения упраздняют эту процедуру.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило порядок и условия предоставления выплат в размере 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет к началу учебного года.