Двое заключённых сбежали из колонии в Новосибирской области

Сотрудники ГУФСИН по Новосибирской области сообщают о побеге двух заключённых из колонии-поселения № 8 в Новосибирске. Они воспользовались своим правом носить гражданскую одежду, а также иметь при себе личные вещи, сообщает ТАСС.

"Сотрудники ГУФСИН России по Новосибирской области и полиции разыскивают осуждённых, самовольно ушедших из-под надзора с участка колонии-поселения исправительной колонии № 8. В ходе проведения плановой проверки осуждённых было выявлено отсутствие осуждённых Козлова Виталия Владимировича и Горлова Александра Сергеевича, отбывающих наказание на участке колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области", – сказано в сообщении.

Один из беглецов осуждён за преступления против собственности и связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Второй – за преступления против собственности.