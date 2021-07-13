Взрыв прогремел в отеле в Геленджике

В одной из частных гостиниц Геленджика прогремел взрыв. По предварительным данным, погиб один человек, сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, в частной четырёхэтажной гостинице произошёл взрыв бытового газа", – рассказал источник, близкий к ситуации.

Пострадавшими считаются не менее четырёх человек. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, что страшные взрывы прогремели 14 июня в Октябрьском районе Новосибирска: газовая автозаправочная станция "Еврогаз" взлетела на воздух. Пострадали десятки людей, в числе которых есть и спасатели. Состояние некоторых медики оценивают как тяжёлое. Даже дома в соседних районах повредило ёмкостями с топливом, которые разбросало взрывом. Пожар был настолько мощным, что спасателям пришлось тушить его больше шести часов.