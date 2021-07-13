Президент России Владимир Путин вновь встретится с Александром Лукашенко

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 13 июля вновь встретятся для проведения переговоров. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал агентству РИА Новости.

"В Санкт-Петербурге состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику", – пишет Telegram-канал "Пул Первого".

Отмечается, что визит главы Республики Беларусь продолжит "сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов". О проведении переговоров лидеры государств договорились 1 июля.

Предыдущие пятичасовые переговоры Путин и Лукашенко провели в Сочи в мае. Президенты обсудили экономические вопросы и развитие связей. Они также затронули тему посадки самолёта компании Ryanair, который сел в Минске после сообщений о минировании.