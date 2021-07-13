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Новости

Михаил Мишустин рассказал, как победить коронавирус

, ИА "Амител"
По словам премьера, вакцинация и создание коллективного иммунитета помогут защитить себя, родных и близких от инфекции
Михаил Мишустин / Фото: ruspekht.ru

Михаил Мишустин / Фото: ruspekht.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что победить COVID-19 можно только благодаря совместным усилиям государства и общества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на выступление политика на форуме "Здоровье нации".

По словам главы кабмина, пандемия показала, насколько важно следовать рекомендациям специалистов и проявлять внимание не только к своему здоровью, но и окружающих.

"Вакцинация и создание коллективного иммунитета помогут защитить себя, родных, близких от коронавируса. Главное – остановить распространение опасной инфекции, и одержать победу в этой борьбе можно только благодаря совместным усилиям государства и общества", – цитирует издание Мишустина.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что коронавирус сам по себе не уйдёт, поэтому надо прививаться. Он добавил, что все вакцины, созданные в стране, абсолютно безвредны, и человек даже не замечает, что сделал прививку.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

13.07.2021 16:36
krash

как зомби одно и то же. штамы новые, но колите старую вакцину. дабы план выполнить.

13.07.2021 17:11
- гость -

Мишустин Главный санитарный врач?

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