Михаил Мишустин рассказал, как победить коронавирус

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что победить COVID-19 можно только благодаря совместным усилиям государства и общества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на выступление политика на форуме "Здоровье нации".

По словам главы кабмина, пандемия показала, насколько важно следовать рекомендациям специалистов и проявлять внимание не только к своему здоровью, но и окружающих.

"Вакцинация и создание коллективного иммунитета помогут защитить себя, родных, близких от коронавируса. Главное – остановить распространение опасной инфекции, и одержать победу в этой борьбе можно только благодаря совместным усилиям государства и общества", – цитирует издание Мишустина.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что коронавирус сам по себе не уйдёт, поэтому надо прививаться. Он добавил, что все вакцины, созданные в стране, абсолютно безвредны, и человек даже не замечает, что сделал прививку.