ВТБ увеличит государственные "школьные" выплаты на 10%

ВТБ подарит тысячу бонусов клиентам, которые воспользуются картой банка для получения государственных "школьных" выплат. Банк начислит их на бонусный счёт родителя, он пополнится в течение недели после получения школьной выплаты. Бонусы можно перевести в рубли, потратить на покупку товаров из каталога "Мультибонус", а также использовать при покупке авиа- и железнодорожных билетов.

Кроме того, родители, которые укажут номер счёта карты "Мир" ВТБ, получат бесплатное онкострахование своих детей. Годовая страховка на случай онкозаболевания активируется ответом на SMS банка, которое придёт после перечисления государственного пособия. Страховая защита начнёт действовать через календарный месяц после активации. Подробности и условия программы можно уточнить на сайте банка.

"Государство последовательно проводит социальную политику, направленную на поддержку семей с детьми. Для ВТБ социальная ответственность имеет стратегическое значение. Банк готов не просто выступить техническим провайдером для перечисления "школьных" выплат родителям, но и дополнительно поддержать российские семьи", – комментирует заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Напомним, каждая семья с детьми школьного возраста в августе получит от государства по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Для этого одному из родителей необходимо оставить заявку на сайте "Госуслуги" с указанием номера счёта для зачисления средств. Заявки принимают с 15 июля 2021 года, а сами выплаты стартуют с 16 августа 2021 года.