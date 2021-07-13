В Роспотребнадзоре описали течение болезни с несколькими штаммами COVID-19

Заболевание с несколькими штаммами COVID-19 может протекать для пациента более тяжело и, чаще всего, длиться дольше. Течение болезни описала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Наталья Пшеничная.

Эксперт отметила, что случаи двойного заражения различными штаммами одного и того же вируса известны давно. Чаще всего такая ситуация происходит у людей с ослабленным иммунитетом и у пожилых, сообщает РИА Новости.

"Инфекция, вызванная одновременно двумя вирусами SARS-CoV2, чаще наблюдается у лиц с ослабленной иммунной системой и поэтому чаще встречается у пожилых. Заболевание, вызванное одновременно двумя штаммами, может протекать более тяжело, но чаще оно имеет затяжной характер, так как иммунная система не в состоянии быстро элиминировать первый штамм, вызвавший инфицирование, и при контакте с больным, у которого инфекция вызвана другим штаммом, в организм попадает дополнительно ещё и второй", – отметила эксперт.

Также Пшеничная подчеркнула, что заболевание несколькими штаммами может привести к дальнейшей изменчивости вируса и возникновению новых видов инфекции.